Reza Zarrab, asistanı falcıya gönderip mahkemeyi sordurmuş!

Yaşam - 04.12.2017 13:57

Reza Zarrab’ın Türkiye’deki üç çalışanı gözaltına alınırken, ABD’de tutukluyken yolladığı ‘elyazısı’ talimatlara da ulaşıldı. Bir notta Reza Zarrab ‘ABD’de savcılarla işbirliği yapıp tahliye olduktan sonra Dubai’de oturum izni için avukatlarla görüşülmesini’ istiyor.ABD’de, İran’a ambargoyu delmek iddiasıyla görülen davada tanık olan Reza Zarrab’ın Türkiye’deki malvarlığına el konulurken operasyon genişletildi.Zarrab’ın yanında çalışan ve ABD’deki mahkemeye evrak yollamaya çalışmakla suçlanan Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu, önceki gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinden sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan…” hükmünden işlem yapılan üç şüpheli İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanırken, Reza Zarrab’ın tutuklu olduğu sırada kimi zaman kendi elyazısıyla kimi zaman da avukatlarının aldığı notlarla kendilerine gönderdiği talimatlar da ele geçirildi.Bu notlardan biri, Reza Zarrab’ın kendi elyazısıyla Sinem Arslan’a ABD’deki avukatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden yollanmış. Tek sayfalık not, ABD’de savcılarla anlaşan Reza Zarrab’ın cezasını tamamlamasının ardından Dubai’ye yerleşme planı ve bu konuda Dubai’deki avukatı ile görüşme isteğini içeriyor.İşte o not: “Sinem, Burada mailden çok açık yazamadım. Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direk Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.”Sinem Arslan’da ele geçirilen ancak elyazısı olmayan notlardan birinde de ABD’deki mahkemenin 4 Nisan 2017’de verdiği duruşma tarihine dikkat çekilerek şöyle deniliyor: “Aileniz de, siz de sürece dahil edilebilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz yeri, ülke değiştirmemenizde fayda var. Dubai’ye dönüşünüzde problem olabilir. Otel yerine haftalık ev kiralayabilirsiniz. Mümkünse farklı bir isimle kiralanabilir. Kayıt bırakmamayı, takip edilebilecek dijital yazışmalara dikkat. Özellikle 4 Nisan sonrasında bu yazdıklarıma dikkat.” Savcılık, bu uyarıların kime yapıldığını da araştırıyor.Yine Arslan’ın evinde bulunan notlardan biri “Klostrofobinin etkisiyle yanlış tercihler” ile başlayıp “Hükümet sahip çıkmayabilir” ile son buluyor. Sinem Arslan polis sorgusunda bu notu kendisinin kaleme aldığını söyledi. Bu notta yer alan bilgileri anlatırken de Reza Zarrab’ın isteği üzerine görüştüğü falcıların mahkemeyle ilgili söylediklerini yazıp ABD’ye gönderdiğini ifade etti. (Kaynak: Toygun Atilla - hurriyet.com.tr)