Reytinglerin galibi hangisi oldu? (23.04.2018)

23.04.2018 Pazartesi günü reyting sıralaması...

TV Dünyası - 24.04.2018 11:07
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (23.04.2018)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Öpmeye doyamadı! Öpmeye doyamadı!
Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak? Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak?
Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar! Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar!
Bergüzar Korel şıklığı! Bergüzar Korel şıklığı!
Göksel'den farklı konsept Göksel'den farklı konsept
Ece Seçkin'den merak uyandıran buluşma! Ece Seçkin'den merak uyandıran buluşma!
Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet! Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!
Aleyna Tilki'nin olay videosu! Aleyna Tilki'nin olay videosu!
Kanserden koruyan 10 öneri! Kanserden koruyan 10 öneri!

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • Çukur turizmi!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Vatanım Sensin'den sürpriz!
  • Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!
  • Final günü belli oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Seyirciye mutlu edecek haber!
  • Vatanım Sensin'in yerine yeni dizi geliyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!