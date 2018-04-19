Reytinglerin galibi hangisi oldu? (19.04.2018)

19.04.2018 Perşembe günü reyting sıralaması...

TV Dünyası - 20.04.2018 12:18
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (19.04.2018)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Eski aşıklar AVM'de karşılaşınca... Eski aşıklar AVM'de karşılaşınca...
"Çukur"da Elvis fırtınası! "Çukur"da Elvis fırtınası!
Tarkan eleştirilere yanıt verdi! Tarkan eleştirilere yanıt verdi!
Hande Erçel'in yeşil mucizesi! Hande Erçel'in yeşil mucizesi!
Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Suudi Arabistan'dan flaş hamle!
Derya Açıkgöz, ablasının izinden gidiyor! Derya Açıkgöz, ablasının izinden gidiyor!
Eser Yenenler'den aşk paylaşımı! Eser Yenenler'den aşk paylaşımı!
Onur Saylak böyle veda etti! Onur Saylak böyle veda etti!
Ebru Yaşar'dan estetik açıklaması Ebru Yaşar'dan estetik açıklaması

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • Çukur turizmi!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Vatanım Sensin'den sürpriz!
  • Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!
  • Final günü belli oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Seyirciye mutlu edecek haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!