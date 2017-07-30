Reytinglerin galibi hangisi oldu?

29.07.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 30 Temmuz 2017 10:29
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

DİZİ HABERLERİ

  • 'Gazino'dan servet kazanacak!
  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Deli Gönül'de ortalık toz duman!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bu Sayılmaz’dan ilk tanıtım geldi!
  • Kanala Dünya Güzellerim cezası
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deniz Çakır EDHO’dan ayrılıyor mu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!
  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burcu Esmersoy'dan 'Kıyafetime dokunma' paylaşımı!
  • Ebru Şallı'ya 'Çıplak fotoğraf' davasında ikinci şok
  • Murat Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi!
  • Burcu Kıratlı'nın doğum günü Diva Dergisi'nde...
Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!