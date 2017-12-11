Reytinglerin galibi hangisi oldu? (10.12.2017)

10.12.2017 Pazar günü reyting sıralaması...

TV Dünyası - 11.12.2017 10:44
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (10.12.2017)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Yeni bir aşk mı başlıyor?
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • Kıyasıya rekabet ettiler!
  • Sette korkutan patlama!
  • RTÜK'ün radarına takıldılar!
  • Seti polis bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Üç günde üç milyon kişi izledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • En sevilen diziler

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Demet Şener hakkında şok iddia!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı