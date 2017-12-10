Reytinglerin galibi hangisi oldu? (09.12.2017)

09.12.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...

TV Dünyası - 10.12.2017 10:20
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (09.12.2017)
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