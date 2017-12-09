Reytinglerin galibi hangisi oldu? (08.12.2017)
08.12.2017 Cuma günü reyting sıralaması...TV Dünyası - 09.12.2017 10:24
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