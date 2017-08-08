Reytinglerin galibi hangisi oldu? (07.08.2017)

07.08.2017 Pazartesi günü reyting sıralaması

Dizi - 08 Ağustos 2017 10:50
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (07.08.2017)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi
  • Arda Turan'ı kızdıracak sözler
  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı
  • Hatice'den olay video: Hala popon çok sert
  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!

Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi

DİZİ HABERLERİ

  • Sezon öncesi yemekte buluştular!
  • Adı Efsane'den üzen haber geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hazal Kaya'nın dönüşü!
  • Hayranlarını üzecek haber!
  • Hayranlarını üzecek haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!
  • Adriana Lima'dan Metin Hara'ya 'Dan Dan'lı mesaj!
  • Eşinin rolünü eski aşkına verdi!
  • Çağla'nın kanatları olay oldu!
  • Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?
  • Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
  • Fahriye Evcen'in fotoğrafı kopya çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!