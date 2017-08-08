Reytinglerin galibi hangisi oldu? (07.08.2017)
07.08.2017 Pazartesi günü reyting sıralamasıDizi - 08 Ağustos 2017 10:50
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