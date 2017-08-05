Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.08.2017)

05.08.2017 Cuma günü reyting sıralaması...

Dizi - 05 Ağustos 2017 10:44
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.08.2017)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı
  • Hatice'den olay video: Hala popon çok sert
  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

DİZİ HABERLERİ

  • Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu!
  • Çağatay'dan yeni proje itirafı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Meryem dizisi için geri sayım!
  • Yeni sezon çekimleri başlıyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
  • Merve Boluğur imaj değiştirdi
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?