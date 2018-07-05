Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.07.2018)
05.07.2018 Perşembe günü reyting sıralamasıTV Dünyası - 06.07.2018 11:09
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Meleklerin Aşkı, Fox Ana Haber, Reyting, Reyting sıralaması
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- 'Çukur'a bomba transfer!
- TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!
- Zirvede başladı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (04.07.2018)
- 'Darısı Başımıza' başlıyor!
- Genç oyuncu 4N1K İlk Aşk'ta!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (03.07.2018)
- Geleceğin Starı’nda nefesler tutuldu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (02.07.2018)
- Demet Özdemir'den 'No:309' itirafı!