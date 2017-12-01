Renkli peluş kabanlar!

Kış aylarının en önemli detayı giydiğimiz kıyafetlerin üzerine seçtiğimiz kaban ve montlar. Hal böyle olunca, en çok kullanılan parça olduklarından seçiminde çok da seçici olduğumuz bir giysi haline geliyor.

Moda - 01.12.2017 18:31

Kaşe, deri gibi yıllardır eskimeyen, kış aylarının en çok kullanılan kabanlarının arasına renkli peluş kabanlar sinsice sokuldu bu yıl. Gösterişi seven, özgürlüğüne düşkün ve biraz da çılgın bayanların seçimi olan kabanlar ve montlar şimdilerde çok moda. Yaşlı genç yaş ayırt etmeksizin birçok havalı kadının da lüks seçimi oldu. Hafif kürk gibi bir görüntü verse de kabarıklığı ile ilgi çekici olduğu da inkâr edilemez. Bu sezon ne giyerseniz giyin üzerine tercih edeceğiniz bu trend kabanlarla şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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