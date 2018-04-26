Rekora doymuyor!

TV Dünyası - 26.04.2018 11:37

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ile her hafta kıyasıya rekabet yaşıyor. Ancak bu hafta Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlanmadı. Özel bölüm adıyla kolaj bölüm ekrana geldi.Böylece Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamı en çok izlenen yapım oldu. Sosyal medyada da Sen Anlat Karadeniz ilk sıraya yerleşti.Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm etiketi #oğlumuziçin, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Dizinin #oğlumuziçin etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.