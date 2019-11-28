Redd’in yeni albümü 'Yersiz Göksüz Zamanlar' yayınlandı!

Adını akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, fitrelenmiş hikayelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlıktan alan albümde on şarkı var.2016 yılında yayınladıkları, müzikal arayışlarını elektronik öğelerle katmanlandırdıkları 'Mükemmel Boşluk' ile yeni bir sürece giren Redd, bu albüm ile medya organları ve müzik yazarlarınca yılın en iyi albümleri içinde üçüncü sırada yer bulmuştu. Aşk Virüs, Bugün Herkes Ölsün İstedim, Kanıyorduk gibi Mükemmel Boşluk’un hit şarkılarının yeni ve canlı versiyonları ise albümün sürprizi.