Real Madrid 2-1 Manchester United

Real Madrid ve Manchester United bu akşam UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiler. Real Madrid mücadeleyi 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı üst üste 2. kez müzesine götürdü.

Futbol - 08 Ağustos 2017 23:40
Real Madrid 2-1 Manchester United
Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'ı karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupası Finali'nde Real Madrid, Manchester United'ı 2 - 1 mağlup etti.

Makedonya'nın Üsküp kentindeki National Arena Filip II Stadı'nda oynanan final mücadelesinde İspanyol ekibe kupayı getiren golleri 24. dakikada Carlos Casemiro ve 52. dakikada Isco kaydetti. İngiliz temsilcisinin tek golü ise 62. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Real Madrid bu skorla üst üste 2. kez Süper Kupayı müzesine götürdü. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Los Galacticos'ta bulunduğu dönem boyunca üçüncü kupasını kazanmış oldu.

Fransız çalıştırıcı lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'
  • Cem Yılmaz Birgi'de görüntülendi
  • Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi
  • Arda Turan'ı kızdıracak sözler
  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'

FUTBOL HABERLERİ

  • BJK, Konya ve Orman'a şok!
  • Fenerbahçe güle oynaya kazandı
  • Djourou ile sözleşme imzaladı
  • Sneıjder resmen Nice'te
  • Sneıjder resmen Nice'te!
  • Bursaspor, Mikel Agu ile anlaştı
  • Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor
  • Wesley Sneıjder, Nıce ile anlaştı
  • Başakşehir ve FB'nin rakipleri!
  • Beşiktaş'ta Negredo imzayı attı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!
  • Adriana Lima'dan Metin Hara'ya 'Dan Dan'lı mesaj!
  • Eşinin rolünü eski aşkına verdi!
  • Çağla'nın kanatları olay oldu!
  • Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
  • Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?
  • Ezgi Mola isyan etti: "Allah belanı versin şerefiz"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!