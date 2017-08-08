Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'ı karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupası Finali'nde Real Madrid, Manchester United'ı 2 - 1 mağlup etti.
Makedonya'nın Üsküp kentindeki National Arena Filip II Stadı'nda oynanan final mücadelesinde İspanyol ekibe kupayı getiren golleri 24. dakikada Carlos Casemiro ve 52. dakikada Isco kaydetti. İngiliz temsilcisinin tek golü ise 62. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.
Real Madrid bu skorla üst üste 2. kez Süper Kupayı müzesine götürdü. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Los Galacticos'ta bulunduğu dönem boyunca üçüncü kupasını kazanmış oldu.
Fransız çalıştırıcı lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
DHA
Real Madrid 2-1 Manchester United
Real Madrid ve Manchester United bu akşam UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiler. Real Madrid mücadeleyi 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı üst üste 2. kez müzesine götürdü.Futbol - 08 Ağustos 2017 23:40
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