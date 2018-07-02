Rasta tartışması!

Magazin - 02.07.2018 15:11

Star TV'de yayınlanan 'Jet Sosyete' dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu saçlarına rasta yaptırdı. Ardından da Kıbrıs'a tatile gitti. Tatil pozlarını da Instagram'a yükledi. Fakat rasta yaptırdığı saçları oyuncunun takipçilerine dert oldu. Onlarca kişi işi gücü bırakıp Aslı Bekiroğlu'nun saçlarını tartıştı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: