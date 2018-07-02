Star TV'de yayınlanan 'Jet Sosyete' dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu saçlarına rasta yaptırdı. Ardından da Kıbrıs'a tatile gitti. Tatil pozlarını da Instagram'a yükledi. Fakat rasta yaptırdığı saçları oyuncunun takipçilerine dert oldu. Onlarca kişi işi gücü bırakıp Aslı Bekiroğlu'nun saçlarını tartıştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Rasta tartışması!
Kıbrıs tatilinde rasta yaptırdığı saçlarıyla poz veren Aslı Bekiroğlu'nun takipçileri sıkı bir tartışma içine girdi.Magazin - 02.07.2018 15:11
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