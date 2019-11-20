'Ramo' dizisinden ilk fotoğraf geldi!

Sezonun merakla beklenen dizilerinden 'Ramo'dan ilk fotoğraf geldi. Dizinin başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç paylaşıyor.Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'e, Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel eşlik edecek. Murat Yıldırım'ın partneri olarak Melisa Aslı Pamuk ya da Hazal Filiz Küçükköse düşünülse de, 'Avukat Sibel' karakterine Esra Bilgiç seçildi.