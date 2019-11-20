Sezonun merakla beklenen dizilerinden 'Ramo'dan ilk fotoğraf geldi. Dizinin başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç paylaşıyor.
DİZİNİN KADROSU
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'e, Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel eşlik edecek. Murat Yıldırım'ın partneri olarak Melisa Aslı Pamuk ya da Hazal Filiz Küçükköse düşünülse de, 'Avukat Sibel' karakterine Esra Bilgiç seçildi.
'Ramo' dizisinden ilk fotoğraf geldi!
Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Ramo' dizisinden ilk fotoğraf geldi.
20.11.2019 11:36 Dizi Galeri