Rahatlık çok moda!

Bugün moda sizsiniz.

Moda - 19.12.2017 16:18

Moda deyince akla sadece giyim, çanta ve aksesuarın gelmesi ne kadar da mantıksız. Oysa moda her yerde… Bazen sırf moda diye o kitabı da okursun, sırf moda diye sen de kayak yaparsın ya da ne bileyim moda diye saçlarını yeşile boyarsın.



Moda ne, kalbi nerede atıyor diye sorduğumuzda; modanın kalbi aslında hayatın içinde akıyor. Her zerrede.



Saçlarımızda, tırnaklarımızda ve giydiklerimizde… Yaşama biçimimizde, hayata bakış açımızda, beynimizde, elimize aldığımız eşyalarda, evimizin dekorunda, telefonumuzda, kulaklığımızda…



Kahvemizin seçiminde, kaşlarımızın şeklinde, kirpiklerimizin ucunda…



Bu aralar entelektüel olmak çok moda mesela. Bu iyi bir şey… Eskiye oranla okuma sayısının arttığını düşünürsek demek ki kitap okumak da çok moda. Peki, nedir asıl moda? Önemli midir?



Gündemden kopmamak ve aktif olabilmek adına evet… Ama hiç kimsede olmayan bir şeyi bile kendi üzerinizde ve hayatınızda modaya dönüştürebilirisiniz. Bu aralar çok trend dediğimiz trendleri de biz bulmadık mı?



Bugün moda sizsiniz. Neyi nasıl istiyorsanız giyin, sürün, takın ve gerisine aldırmayın. Rahatlık çok moda!



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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