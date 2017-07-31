Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su (19) ile Şevval (17), Bodrum tatiline devam ediyor.
Su El Roman önceki gün bir otelinn iskelesinde görüntülendi. İddiaya göre; Almanya’da yaşayan Su ile kardeşi Şevval artık İstanbul’a, anneleri Tuğba Altıntop’un yanına yerleşmek istiyor. Ancak baba Rafet El Roman kızlarını tatil sonrası Londra’ya, konservatuara göndermeyi düşünüyor.
Su El Roman güzelliği ile dikkat çekiyor.
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Kaynak: posta.com.tr
Rafet El Roman'dan kızına veto!
Bodrum tatiline devam eden Su El Roman'a babası Rafet El Roman'dan İstanbul vetosu geldi.Magazin - 01 Ağustos 2017 08:00
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