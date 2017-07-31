Rafet El Roman'dan kızına veto!

Magazin - 01 Ağustos 2017 08:00

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su (19) ile Şevval (17), Bodrum tatiline devam ediyor.Su El Roman önceki gün bir otelinn iskelesinde görüntülendi. İddiaya göre; Almanya’da yaşayan Su ile kardeşi Şevval artık İstanbul’a, anneleri Tuğba Altıntop’un yanına yerleşmek istiyor. Ancak baba Rafet El Roman kızlarını tatil sonrası Londra’ya, konservatuara göndermeyi düşünüyor.Su El Roman güzelliği ile dikkat çekiyor.Kaynak: posta.com.tr