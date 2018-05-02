Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2017 Medya Oscarları sahiplerini buldu!

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Magazin - 02.05.2018 10:25
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2017 Medya Oscarları sahiplerini buldu!
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı “Dernek olarak 40.yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40. yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, Bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı” diye konuştu.


ÖDÜL ALANLAR

RTGD tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 Medya Oscarlarını alan kişi ve kurumlar şöyle:

YILIN REALITY HABER PROGRAMI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT/ ATV

YILIN SABAH PROGRAMI

EBRU BAKİ İLE PARAMETRE/ CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI

PİYASA HATTI-HANDE DEMİREL / BLOOMBERG TV

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI

TÜRKİYE’NİN NABZI-DİDEM ARSLAN YILMAZ/ HABERTÜRK

YILIN SPOR PROGRAMI

BİR ZAMANLAR FUTBOL- ENDER BİLGİN-KEMAL BİLGİN/ A SPOR

YILIN YARIŞMA PROGRAMI

KELİME OYUNU- ALİ İHSAN VAROL / TV 2

YILIN AKTÜEL HABER ÖDÜLÜ

MEMLEKET MESELESİ- HİKMET ÖZTÜRK –DUYGU LELOĞLU/ A HABER

YILIN RADYOSU

TRT HABER/TRT RADYO

YILIN EN İYİ RADYO YAPIMCISI

ADEM METAN /BEST FM

EN İYİ GEZİ-KÜLTÜR PROGRAMI

TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU/ SHOW TV

YILIN TV DİZİSİ

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ/ ATV

YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU

BÜLENT İNAL-PAYİTAHT / TRT 1

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU

BURCU KIRATLI-AŞK VE MAVİ/ ATV

YILIN YEREL KANALI

KANAL FIRAT

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

GÜNÜN MANŞETİ-MURAT ÇİÇEK-HİKMET GENÇ/ 24 TV

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARMAN YETER ANKARAGÜCÜ BELGESELİ / TRT SPOR

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

ZEYTİN DALI HAREKATINI BÖLGEDEN KESİNTİSİZ YAYINLARLA ANLATAN KERİM ULAK – ATA GÜNDÜZ KURŞUN –BANU EL- HİLAL ÖZDEMİR /A HABER
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