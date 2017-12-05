Pozitif kadınlar ilgi odağı!

Pozitif enerjisi yüksek kadınlar hep ilgi odağı oldu. Daha çok merak edildi, daha çok sevildi ve daha çok peşinden koşuldu. Her ne kadar dramatik olayları bol bir ülke olsak da ağlamak kimsenin kendi tercihi değildir. Gülmeyi, mutlu ve huzurlu yaşamayı herkes sever ve ister. İşte mutlu yaşamın anahtarı pozitif kadınların ellerindedir.

Kadın - 05.12.2017 15:33

Yaşam enerjisi yüksek kadınlar, işlerinde, aşklarında ve hayattaki birçok aktivitede daha başarılı oluyorlar. İnsan ilişkileri daha güçlü, iletişimleri daha doğru olduğundan da daha çok değer görüyorlar. Bu biraz yapı meselesi biraz da tercih… Mutlu olmak kesinlikle bir tercihtir. Bu tercihi yapanların yaşamlarını daha kaliteli kıldıkları gözlerden kaçmaz. Hayatta başarılı kadın olarak parmakla gösterilmek ve peşinden koşulan olmak istiyorsanız pozitif enerjisini ve dinamiğinizi yüksek tutun. Işığınız parlasın.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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