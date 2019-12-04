Polisler 10 Aralık'ta sahnede!

Slavomir Mrozek tarafından 1958’de yazılan Polisler, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Tolga Tekin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Hakan Karsak ve Serdar Kayaokay yer aldığı oyun 10 Aralık Salı günü Duru Ataşehir Tiyatro sahnesinde yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda geçen oyun ‘Çocuk Kral’ ve ‘Kral Naibi Dayısı’nın totaliter rejimi ile yönetilen bir toplumun hikayesini anlatıyor. Halkın tamamen devletin boyunduruğu altına girdiği ve suç kavramının ortadan kalktığı bir dünyada Polis teşkilatı işsiz kalmamak için kendi ‘suçlusunu’ yaratıp sistemin yaratıcılarına sorgulatma yaşatıyor. Oyun, seyircisine mizah yüklü bir sistem eleştirisi sunuyor.