tv8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim"de yarışan Didem Ezgi Akın ile yakın arkadaşı Asena Sezer Yalıkavak'ta birlikte tatil yapıyor. İkili önceki gün bir beach'te görüntülendi. Düzgün fizikleri ile ilgi odağı oldular. Didem Ezgi Akın denize girmeyi tercih ederken, Asena Sezer ise gün boyu güneşlendi.
Plajı yakan ikili!
Didem Ezgi Akın ile Asena Sezer, Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülendi. İkili ilgi odağı oldu.Magazin - 04 Ağustos 2017 10:09
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