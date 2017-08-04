Plajı yakan ikili!

Magazin - 04 Ağustos 2017 10:09

tv8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim"de yarışan Didem Ezgi Akın ile yakın arkadaşı Asena Sezer Yalıkavak'ta birlikte tatil yapıyor. İkili önceki gün bir beach'te görüntülendi. Düzgün fizikleri ile ilgi odağı oldular. Didem Ezgi Akın denize girmeyi tercih ederken, Asena Sezer ise gün boyu güneşlendi.