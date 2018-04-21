Gecceye özel dev bir Arap çadırına benzetilerek dekore edilen Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi, rengarenk kumaşlar, geleneksel kilim ve halılar, minderler, renkli ve taşlı mozaik lambalar, fenerler ve yine gecceye özel hazırlanan ikramları ile davetlilere unutulmaz ve keyifli anlar yaşattı.
Polat markasının 60 yılı aşan köklü geçmişi ve gücünü yansıtan, Beyoğlu’nda yeni bir semt inşaa eden Piyalepaşa İstanbul, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini “Oasis Night”ta buluşturdu. Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi’nde 19 Nisan Perşembe geccesi düzenlenen davet, ünlü DJ Murat Tokuz’un ev sahipliğinde gerçekleşti.
Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Burak - Melis Hatipoğlu çifti, Caner - Elisabeth Karaloğlu çifti, Hakan Sabancı, Mert Fırat, DJ Doğuş Cabakcor ve Eda Taşpınar gibi isimlerin katıldığı geccede Arap masalı atmosferi yaşatıldı.
DJ Valeron, Cüneyt Öztürk, Serhat Demiral ve Monality Live’ın sahne aldığı unutulmaz Oasis Night’ta davetliler partiye özel kostümleri ile eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.
Piyalepaşa İstanbul ünlü isimlere Arap Masalı’nı yaşattı!
Ünlü DJ Murat Tokuz’un ev sahipliğinde Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi’nde gerçekleşen “Oasis Night” sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. DJ Valeron, Cüneyt Öztürk, Serhat Demiral ve Monality Live’ın sahne aldığı davete, Eda Taşpınar, Burak - Melis Hatipoğlu, Caner - Elisabeth Karaloğlu, Hakan Sabancı, Mert Fırat ve DJ Doğuş Çabakçor gibi ünlü isimler katıldı.Yaşam - 21.04.2018 12:50
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Bağlantılar: Hakan Sabancı, Mert Fırat
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