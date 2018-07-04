İbrahim Çelikkol, tatil sezonunu kitesurf merkezi Akyaka’da açtı. Ünlü oyuncu, önceki günü de eğitimle geçirdi. Uzun süre hocalardan sörf dersi alan Çelikkol, ardından dinlenmek için mola verdi. O arada da plajda gördüğü sahipli pitbull cinsi köpekle oynamaya başladı. Sığ sularda köpekle çocuk gibi oynayıp şakalaşan Çelikkol’un neşeli halleri objektife de yansıdı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Pitbull’la dans! İbrahim Çelikkol'un keyif anları
İbrahim Çelikkol, tatil sezonunu kitesurf merkezi Akyaka’da açtı. Ünlü oyuncu, önceki günü de eğitimle geçirdi.Magazin - 04.07.2018 09:51
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