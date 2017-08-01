Pınar Tuncegil'in yeni işi

Magazin - 01 Ağustos 2017 12:52

Pınar Tuncegil’in tasarladığı çantaların fiyatları 20 ile 50 TL arasında değişiyor.İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI‘Medcezir’ dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Tuncegil pazarcılığa soyundu. Meslektaşı Alper Saldıran’la evli olan ve bir süredir ortalıkta görünmeyen ünlü oyuncu, son dönemde istediği teklifleri alamadığı gerekçesiyle elişine merak sardı."EVDE OTURUP NAKIŞ İŞLİYORUM"El ve plaj çantası tasarlayan Tuncegil, Balat’ta kurulan pazarda tezgâh kiralayıp tasarımlarını satmaya başladı. “Evde nakış işliyorum. Dükkân açmayı planlıyorum” diyen Tuncegil, oyunculuğa ise devam edeceğini söyledi.Kaynak:haberturk.com