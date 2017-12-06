Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdı.

Basketbol - 06.12.2017 19:39
Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı
Bir süredir yasakla ilgili çalışma yürüten Pınar Karşıyaka, Yaşar Holding kanalıyla eski basketbolculardan Juan Palacios, Justin Carter, Josh Carter, Lazeric Jones'un kalan alacakları için 1 milyon 680 bin TL ödenerek dosyalar kapatıldı.

Karşıyaka, sezon başında da transfer yasağını 3 takside bağlamış ancak ilk taksiti yatırıp kalan 2 taksiti ödemeyince FIBA'dan yeniden transfer yasağı cezası almıştı. Lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue'un ayrılmasıyla ligde kadrosunda 4 yabancı bulunan tek takım olan Kaf-Kaf, kısa süre içinde en az 2 yabancı takviyesi yapmayı, alternatif yerli oyuncu da kadrosuna katmayı planlıyor.

DHA
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Bağlantılar: Pınar Karşıyaka

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