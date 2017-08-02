Pınar Karşıyaka Jarrod Jones'la anlaştı!

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İtalya Ligi'nde Victoria Libertas Pesaro forması giydikten sonra sezon sonu Çin'in Guizhou takımına transfer olan ABD'li uzun forvet Jarrod Jones ile anlaştı.

Basketbol - 02 Ağustos 2017 14:49

Aynı zamanda Macaristan vatandaşı olan 27 yaşındaki Jones, İtalya'da 29 maçta 19.2 sayı, 10.1 ribaund, 1.8 asistle oynadı. 2016'da Macaristan milli takımına çağrılan 2.06 boyundaki basketbolcu; JA Vichy, Alba Fehervar, BC Kiev, Szolnoki Olaj ve Atomeromu gibi kulüplerde de görev aldı.



KAYNAK: DHA

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