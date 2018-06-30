TV Dünyası - 01.07.2018 06:00

Bahar partisinde buluştular!

Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Turgut'tan ayrıldı!

Pınar Deniz, aşkı internette arıyor

'Vatanım Sensin' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteri ile yıldızı parlayan Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu. Oyuncunun 'Vatanım Sensin'i ardından nasıl bir projeyle izleyici ile buluşacağı merak ediliyordu. Pınar Deniz'in adı Tims&B'nin 'Leke' projesinde geçiyordu. Ancak Ayfer Tunç'un yazdığı 'Leke' dizisi rafa kaldırıldı. Bunun üzerine Pınar Deniz başka teklifleri değerlendirmeye aldı ve TMC Film'in FOX için hazırladığı 'Kırık Ayna' dizisiyle el sıkıştı. Volkan Gürses'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturacak.