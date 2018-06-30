Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu!

Pınar Deniz, FOX TV'de yayınlanacak 'Kırık Ayna' dizisinde rol alacak.

TV Dünyası - 01.07.2018 06:00
Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu!
'Vatanım Sensin' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteri ile yıldızı parlayan Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu. Oyuncunun 'Vatanım Sensin'i ardından nasıl bir projeyle izleyici ile buluşacağı merak ediliyordu. Pınar Deniz'in adı Tims&B'nin 'Leke' projesinde geçiyordu. Ancak Ayfer Tunç'un yazdığı 'Leke' dizisi rafa kaldırıldı. Bunun üzerine Pınar Deniz başka teklifleri değerlendirmeye aldı ve TMC Film'in FOX için hazırladığı 'Kırık Ayna' dizisiyle el sıkıştı. Volkan Gürses'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturacak.

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