Pınar Deniz: Göründüğümüz gibi değiliz!

Pınar Deniz aşka geldi!

Berk Cankat ile Pınar Deniz sürprize koştu!

Netflix'te yayınlanacak olan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Pınar Deniz, All dergisinin sorularını yanıtladı. Çocukken psikolog olmayı istediğini söyleyen güzel oyuncu, “Genel olarak psikoloji alanı beni çok etkiliyor. İnsanların söylediklerinden çok söyleyemedikleriyle daha çok ilgileniyorum mesela. Göründüğümüz gibi değiliz çünkü, hepimiz bir şeyler saklıyoruz. Altında yatan sebebi araştırmaya, neyi neden yaptığımızı anlamaya adayabilirdim hayatımı.” açıklamasında bulundu.Yeni dizisinden de bahseden Pınar Deniz, “Televizyon daha kısıtlı bir ortam ve belli bir matematiği var, her hikâye barınamıyor orada. Dijital ortamda ise çok daha çeşit ve özgür bir ortam var. Derdini daha kısa sürede, daha filtresiz anlatabildiğin için çoğunluk dijitale kaymaya başladı. İstediğin zaman istediğin kadar izleyebiliyorsun çünkü” dedi.