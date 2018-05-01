Pınar Altuğ'un köpeğine tepki bitmiyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın isimli dizide Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, Instagram hesabından köpeğiyle çekildiği fotoğrafını yayınladı. Altuğ, bir takipçisinin yorumuna çok sinirlendi.

Magazin - 01.05.2018 09:44
Pınar Altuğ'un köpeğine tepki bitmiyor!
Geçtiğimiz günlerde köpeğinin fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a bir takipçisinden olumsuz eleştiri gelmişti. Oyuncu, takipçisinin yorumuna sinirlenerek tepki göstermişti.

Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum!

Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum!



Pınar Altuğ'un başrolünde oynadığı dizinin bir bölümünde köpeği "Lokum" da yer aldı. Altuğ, köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un bir takipçisinden "Köpeğinize ayırdığınız vakti biraz da kızınız için harcayın" yorumu geldi.

Oyuncu takipçisinin yorumuna çok sinirlendi. Pınar Altuğ, "Allahım sen bana sabır ver" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Çocuklar Duymasın'dan büyük sürpriz!

'Çocuklar Duymasın'dan büyük sürpriz!
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