Pınar Altuğ'un köpeğine tepki bitmiyor!

Magazin - 01.05.2018 09:44

Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum!

'Çocuklar Duymasın'dan büyük sürpriz!

Geçtiğimiz günlerde köpeğinin fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a bir takipçisinden olumsuz eleştiri gelmişti. Oyuncu, takipçisinin yorumuna sinirlenerek tepki göstermişti.Pınar Altuğ'un başrolünde oynadığı dizinin bir bölümünde köpeği "Lokum" da yer aldı. Altuğ, köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un bir takipçisinden "Köpeğinize ayırdığınız vakti biraz da kızınız için harcayın" yorumu geldi.Oyuncu takipçisinin yorumuna çok sinirlendi. Pınar Altuğ, "Allahım sen bana sabır ver" diyerek tepkisini dile getirdi.