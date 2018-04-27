Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum!

Magazin - 27.04.2018 10:53

Pınar Altuğ'u çıldırtan haber!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından 'Lokumum' notunuya paylaştı. Altuğ'a bir takipçisinden olumsuz bir tepki geldi. Takipçisinin yorumu oyuncuyu çok kızdırdı ve sert bir cevap verdi.Köpeğinin fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a takipçisinden "Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar sizin ünlünüz de ünsüzününe de nalet olsun bee" yorumu geldi. Yoruma sinirlenen Altuğ takipçisine, "Pardon bu samimiyet nereden geliyor? Hadi hadsizsiniz onu anladık da" yazarak sert bir dille cevap verdi.