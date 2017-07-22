Pınar Altuğ teknede!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ teknesinde arkadaşlarını ağırladı.

Magazin - 22.07.2017 20:09
Pınar Altuğ teknede!
Bodrum tatilini sürdüren Pınar Altuğ, önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknesinde arkadaşlarını ağırladı.

Ünlü oyuncu, arkadaşlarını bot göndererek marinadan aldırdı. Siyah bikinisiyle gün boyu güneşlenen Altuğ, arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti.

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Kaynak:haberturk.com
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