Bodrum tatilini sürdüren Pınar Altuğ, önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknesinde arkadaşlarını ağırladı.
Ünlü oyuncu, arkadaşlarını bot göndererek marinadan aldırdı. Siyah bikinisiyle gün boyu güneşlenen Altuğ, arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti.
Kaynak:haberturk.com
Pınar Altuğ teknede!
Güzel oyuncu Pınar Altuğ teknesinde arkadaşlarını ağırladı.Magazin - 22.07.2017 20:09
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Pınar Altuğ, tekne, Bodrum
MAGAZİN HABERLERİ
- Murat Dalkılıç yapımcı oldu!
- Hande Doğandemir'den 'ihanet' iddialarına yanıt!
- Kim Kardashian yatakta!
- Ezgi Mola'dan takipçisine sert yanıt!
- İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu!
- Sıla'nın "Muhbir"i!
- Caner'in evinden çıkanlar şoke etti!
- Orkun Işıtmak, 'Kayıtdışı'nda!
- "Demet Akalın yüzde 85 hamile"
- "Kadın" dizisinde ne anlatılıyor?