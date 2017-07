Pınar Altuğ: Seksiyim, sarışın, uzun boylu, uzun bacaklıyım...

Magazin - 30 Temmuz 2017 11:00

Oyuncu Pınar Altuğ, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye verdiği röportajda özel hayatı ve iş hayatına dair önemli itiraflarda bulundu. İşte o röportajdan önemli kesitler:Erken yaşta babasını, kısa süre sonra annesini kaybetti. Tek başına ayakta durdu. 19 yaşında Türkiye güzeli seçildi; podyum, sunuculuk, oyunculuk derken herkesin gözü önünde büyüdü. Eşi Yağmur Atacan’ın kendisinden dokuz yaş küçük olması uzun süre konuşuldu. Pınar Altuğ, Kanal D’de başlayan ‘Çocuklar Duymasın’la yeniden ekranda. “Kimseye eyvallahım yok” diyecek kadar net konuşup sevimli algısını elinin tersiyle itiyor: “Fiziksel özelliklerim gereği seksiyim; sarışın, uzun boylu, uzun bacaklıyım...”Yıllardır hiç eksilmeyen bir gülümsemeniz var. Bir maske mi bu?- Hayır, işin acayip tarafı da o. Birol’un (Güven) beni ‘Çocuklar Duymasın’a seçme sebebi buydu. Bana “Sen yunusa benziyorsun” diyordu. Çünkü yunuslar da hep gülümser!◊ Nasıl başarıyorsunuz, antidepresan falan mı kullanıyorsunuz?- Herkesin kalbi o kadar kirli ki böyle düşünmekte haklısın. Kimseyle tartışmıyor, savaşmıyorum. Benim savaşım kendimle ve hayata güzel tarafından bakıyorum. Çok küçük yaşta yalnız kaldığım için güçlü bir karakterim var. Kimseye eyvallahım yok. “Beni böyle beğeniyorsan beğenirsin” deme lüksüne sahibim.◊ Bu tavır yüzünden olsa gerek, Türkiye güzeli de seçildiğiniz halde seksi değil de evin sevimli kızı gibi algılanıyorsunuz...- Hiç öyle değil. Sen doğru insanlarla konuşmamışsın! Bir kere fiziksel özelliklerim gereği seksiyim; sarışın, uzun boylu, uzun bacaklıyım... Ama ruhum hiç o seksapeli öne çıkarıp bir yere gelmeye uygun olmadı.◊ Cinsellik, hayatın dışında tuttuğunuz bir şey mi?- Tam tersi. Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor.Yağmur için “Oğlun yaşında” diyorlarYani anne olup 40 yaşı geçtikten sonra bile libidonuz yüksek...- Herhalde. İşin o tarafını kullansaydım eğer, oooo... Ama bir şey elde etmek için seksapelimi değil, tatlı dil ve zekâmı kullanırım. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum. Eğer kameraların önünde kocamın kucağına oturup öpmediğim için cinsiyetsiz addediliyorsam bundan memnunum.◊ Kocanızdan bahsetmişken; yaşça genç biriyle evlenmeniz hep çok konuşuldu...- Umurumda değil. Bana bazen Yağmur için “Oğlun yaşında” diyorlar. Dokuz yaşında mı anne oldum! Bazı adamlar hiç yaşlanmıyor. Mesela Brad Pitt, hâlâ lise öğrencisini oynayabilir. Yağmur da öyle, baby face (bebek suratlı).◊ Bu durum sinirinizi bozmuyor mu?- Yooo. Kocamı çok beğeniyorum, yakışıklı ve seksi.◊ Neden kendinden küçük biriyle evlenen erkekleri değil de kadınları eleştiriyoruz?- Bunu eleştirenler kimler? Kadınlar. Çünkü karşılarında kendi yaşamak istedikleri şeyi yaşayamayan, güçlü bir kadın var. Bunu herkes ister anlamında söylemiyorum tabii. Aşk tesadüfleri sever, bizim için de her şey öyle başladı. Yağmur’la dizi setinde tanıştık. Oktay (Kaynarca), Yağmur ve ben sette çok eğleniyorduk. O dönem üçümüzün de ilişkilerinde sıkıntı vardı. Sette sorunları geride bırakıp nefes alıyorduk. Sonra ikimizin de ilişkileri bitti ve yakınlaştık.◊ Aradaki dokuz yaş, yıllar içinde sorun oluşturmadı mı?- Hayır, tek eğlendiğimiz şey, benim çocukluğumdaki çizgi filmleri Yağmur’un bilmemesi.Hiç yaşlı ruhlu bir kadın olmadım◊ Bir yerde çocuk için evlendiğinizi okudum, hamile kaldığınız için mi evlendiniz?- İlişkimizin ilk gününden itibaren beraber yaşıyorduk. Ama kadınların biyolojik zamanı var. Yağmur, “Anne olma zamanın geldi” dediğinde karar verdik. Evlendiğimde hamile değildim ama kısa bir süre sonra kaldım.◊ Genç eş, enerji veriyor mu?- Bazen sınıf arkadaşlarımla karşılaşıyorum, ‘ileride ben de mi böyle olacağım’ diye düşünüyorum. Sonra hatırlıyorum, aynı yaştayız. Ama ben hâlâ jean şort, tişört, lastik ayakkabı; kızım Su’yla parkta kaydıraktan kayıyorum. Bu ruhla ilgili. Hiçbir zaman yaşlı ruhlu bir kadın olmadım.◊ Yağmur Bey’in şimdiki işi ne?- Kedi-köpek mamaları ve tasmaları ithal eden bir şirketi var.Tamer Karadağlı tam bir erkek◊ Neden başka bir dizi yerine yeniden ‘Çocuklar Duymasın’?- Arada çok cazip teklif gelmedi. Ayrıca süreler uzadı, o zaman diliminde drama çekmek büyük emek. Benim 8.5 yaşında bir kızım var. Onunla vakit geçirmek daha ağır basıyor.◊ 15 yıl, 500’e yakın bölüm. Hep aynı rolü oynamak biraz kolaya kaçmak, ezbere gitmek değil mi? Sıkılmadınız mı?- Tam tersi; aynı istikrarı yakalamak daha zor. Üstelik Meltem düz bir kadın ve onu oynamak daha da zor. Burası eğlenceli bir set; sıkılmıyor, aksine keyif alıyorum. Bir de hep söylüyorum; oyunculuktan önce, televizyoncu ve sunucuyum.◊ Yıllardır Tamer Karadağlı’nın eşini canlandırıyorsunuz. Hiç ona karşı bir şey hissetmediniz mi?- Bu söylediğim yanlış ama ben onu erkek olarak görmüyorum. Bunca yıl çok şey yaşadık, badireler atlattık, onun içinde ne kadar mert bir adam olduğunu biliyorum. Yoksa tam bir erkek. Ama bizim aramızda öyle bir şey yok. O hoş bir adam ve biliyorum ki ben de hoş bir kadınım; beni beğenir. Mesela saçımı kahverengiden sarıya çevirdiğimde küsmüştü. Ama bu hiçbir zaman ileriye gitmiyor, gidemez, zaten giderse işin büyüsü bozulur.◊ Yıllardır Türkiye gündemini bir aile üzerinden izliyoruz. Peki sizce bu sürede aile yapısında neler değişti?- Tolerans ve sabır. Sadece aileler içinde de değil, herkes birbirine karşı sabrını ve hoşgörüsünü kaybetti. Artık insanlar son derece agresif ve sinirli. Herkes birbirini umursamadan, bencil bir hayat yaşıyor. Bunun önemli sebeplerinden biri de sosyal medya. İnsanlar oraya gömülüp sosyal olduklarını düşündükçe, gerçekte yabaniye dönüşüyor.Göğüslerimi küçülttürdüm, burnum yapılı ve botoksum var◊ Geçenlerde ellerinizin fotoğrafını paylaştınız, “Yüzüne yaptırdığın estetiklerin yarısını eline yaptırsaydın” diye eleştiriler aldınız...- Umurumda değil! Gerçek hayat bu. Kırışığın da, buruşuğun da olabilir...◊ Peki söylendiği gibi çok estetiğiniz var mı?- Göğüslerimi küçülttürdüm, burnum yapılı ve botoksum var. O kadar. İnsanlar sürekli konuşuyor ama kimse dört duvar arasında Yağmur ve Pınar’ın nasıl olduğunu bilmiyor. Şu an teybi kapatsanız, burada geçirdiğiniz zamanda yaşayacağınız asıl ben olurum.◊ Şu an bana rol mü yapıyorsunuz yani?- Hayır, bu gerçek ama benim de iyi, kötü günlerim, aylık periyodum var. İnsanım ve bunları saklayamam.Kaynak: hurriyet.com.tr