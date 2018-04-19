Pera Film'den 23 Nisan'a özel program!

Pera Müzesi ve Pera Film, Çocuk Bayramı kapsamında ücretsiz etkinlikler ve filmlerle çocukları sevindiriyor.

Sinema - 19.04.2018 11:33

Pera Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocukları müzeye davet ediyor. Pera Eğitim, 21 Nisan günü “Zamanda Yolculuk” ve ”Masalın Perisi: Pera Müzesi” adlı birbirinden renkli iki etkinlik düzenlerken, Pera Film 21-24 Nisan tarihleri arasındaki özgünlük ve yaratıcılığın coşkusunu yansıtan “Hayal Gücüm Benim Gücüm!” film programını sunuyor.



Pera Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak üzere birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bayrama özel etkinliklerin ilk ayağını, Pera Eğitim’in çocuklar için hazırladığı, kendilerini sanatla ifade edebilme ve müzeyi yaşayan bir mekan olarak deneyimleme fırsatı sunan iki ilham verici atölye sunuyor.



Pera Film’in sunduğu ve etkinliklerin ikinci ayağını oluşturan film programı, yalnızca çocukları değil, gençleri ve yetişkinleri de yeni, sahici ve heyecan verici dünyalara götürüyor. Çocuk Bayramı kapsamında 17-22 Nisan tarihleri arasında Pera Müzesi Artshop’ta tüm çocuk ürünleri %20 indirimle, 21-22 Nisan tarihlerinde ise Pera Cafe’deki tüm lezzetler %15 indirimle sunuluyor.



Pera Eğitim, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle “Zamanda Yolculuk” başlıklı yaratıcı drama atölyesi düzenliyor. 7-12 yaş grubu için hazırlanan atölyede, yaratıcı drama yöntemiyle oyunlar oynanıyor, canlandırmalar yapılıyor. Çocuklar bu atölyeyle Pera Müzesi’ndeki tüm sergileri, yaratıcı dramanın büyülü oyunları eşliğinde gezerek, serginin serüvenine dahil oluyor. Atölye, 21 Nisan Cumartesi günü 10.30 – 13:00 saatleri arasında ücretsiz düzenleniyor.



Pera Film, çocuk bayramına özel Hayal Gücüm Benim Gücüm! film programını sunuyor. Program kapsamında üç yapım gösteriliyor; Pıtırcık Tatilde (Laurent Tirard, 2014), Kabakçığın Hayatı (Claude Barras, Michael Sinterniklaas, 2014), Pan’ın Labirenti (Guillermo del Toro 2006).

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