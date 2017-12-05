Pelin Karahan'ın yeni imajı!

Magazin - 06.12.2017 02:00

Pelin Karahan, önceki gün yeni imajıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni saç modeliyle görüntülenen oyuncu, "Düşündüğünüz gibi bir imaj çalışması değil arkadaşlar. Sadece değişiklik olsun istedim, saçlarımı değiştirdim biraz o kadar" açıklamasında bulundu. Pelin Karahan'ın spor ve şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.