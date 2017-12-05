Pelin Karahan'ın yeni imajı!

Önceki gün yeni imajıyla bir AVM'de görüntülenen Pelin Karahan, "Sadece değişiklik olsun istedim, saçlarımı değiştirdim biraz, o kadar" dedi.

Magazin - 06.12.2017 02:00
Pelin Karahan'ın yeni imajı!
Pelin Karahan, önceki gün yeni imajıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni saç modeliyle görüntülenen oyuncu, "Düşündüğünüz gibi bir imaj çalışması değil arkadaşlar. Sadece değişiklik olsun istedim, saçlarımı değiştirdim biraz o kadar" açıklamasında bulundu. Pelin Karahan'ın spor ve şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

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