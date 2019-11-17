Pelin Karahan'dan nazar boncuklu aile fotoğrafı!

Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çift ilk çocukları Ali Demir'i Aralık 2014'te, ikinci çocukları Eyüp Can'ı ise Mart 2017'de kucaklarına almıştı.Karahan, sosyal medya hesabında eşi ve çocuklarıyla nazar boncuğu emojisi eklediği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Fotoğraf "Maşallah Pelin Hanım Allah nazarlardan saklasın. Sizin gibi örnek ailelere ihtiyacı var bu toplumun. Ailenizle çok mutlu bir ömür diliyorum." gibi yorumlarla dolup taştı.