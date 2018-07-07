Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!

Magazin - 07.07.2018 15:53

Deniz Akkaya: "Allah herkese gelinlik giymeyi nasip etsin!"

Yağmur Ünal-Kasım Garipoğlu, Alaçatı tatilinde!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz hafta Kasım Garipoğlu ile Gökmen Şeynova'nın düzenlediği parti için bilet satışı yapılmadığı, partiye sadece davetiyeyle girildiği öğrenildi.300 kişinin katıldığı parti için 60 bin TL ödendiği ve Kız Kulesi'nin o gecce parti konseptine özel olarak süslendiği duyuldu. DJ Emek Mirmir, Damian Lazarus ve Behrouz sahneye çıktığı geceye katılan özel davetliler arasında; Şeyma Subaşı, Biricik Suden, Oğulcan Engin ve sosyeteden isimler bulunuyor.