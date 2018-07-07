Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!

Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal ile eski manken Deniz Akkaya’nın sevgilileri Kasım Garipoğlu ile Gökmen Şeynova, ünlülerin akın ettiği gizli bir parti için Kız Kulesi’ni kapattı.

Magazin - 07.07.2018 15:53
Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz hafta Kasım Garipoğlu ile Gökmen Şeynova'nın düzenlediği parti için bilet satışı yapılmadığı, partiye sadece davetiyeyle girildiği öğrenildi.

300 kişinin katıldığı parti için 60 bin TL ödendiği ve Kız Kulesi'nin o gecce parti konseptine özel olarak süslendiği duyuldu. DJ Emek Mirmir, Damian Lazarus ve Behrouz sahneye çıktığı geceye katılan özel davetliler arasında; Şeyma Subaşı, Biricik Suden, Oğulcan Engin ve sosyeteden isimler bulunuyor.

Deniz Akkaya:

Deniz Akkaya: "Allah herkese gelinlik giymeyi nasip etsin!"



Yağmur Ünal-Kasım Garipoğlu, Alaçatı tatilinde!

Yağmur Ünal-Kasım Garipoğlu, Alaçatı tatilinde!
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