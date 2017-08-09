Paris'te askerlere araçlı saldırı

Paris'in Levallois-Perret bölgesinde, bir kişinin aracını askerlerin üzerine sürmesi sonucunda bir kaç asker yaralandı.

Yaşam - 09 Ağustos 2017 10:27
Paris'te askerlere araçlı saldırı
Polis saldırıdan sonra kaçan sürücüyü arıyor.

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Bağlantılar: Fransa, paris

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