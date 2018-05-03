Paris Hilton'un video pişmalığı!

37 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton eski sevgilisi Rick Salomon'un yaşadıkları cinsel birlikteliğin görüntülerinin satması üzerine açıklamalarına devam ediyor. Pişmanlığını her fırsatta dile getiren Hilton'un son açıklaması da çok konuşulacağa benziyor.

Dünya Magazin - 03.05.2018 14:49

Sosyetik güzel Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile seks kasetinin yankıları hala sürüyor. Üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen konu tekrar tekrar gündeme geliyor. Paris Hilton da olayla ilgili açıklamalarına devam ediyor.



Sosyetik güzel son olarak, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" itirafında bulundu.



Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gecce) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

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