Paris Hilton'a Türk melekler eşlik edecek!

Özge Ulusoy'dan samimi cevaplar!

10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük organizasyonda ünlü moda tasarımcısı Paris Hilton'un podyuma çıkacağı açıklandı.Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede yerli ve yabancı 60 mankenin podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda bu yıl Türkiye'den ünlü isimlerin yer alacağı açıklandı."Türk Melekler" ile gündeme geleceği belirtilen açıklamada, dünyaca ünlü moda tasarımcısı Paris Hilton'a Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy'un eşlik edeceği açıklandı.Dosso Dossi Fashion Show'un organizasyonundan yapılan açıklamada:"Geçtiğimiz yıl Brezilyalı modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkartarak 'Brezilyalı Melekler' ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, 7-12 Haziran'da Antalya'yı modanın merkezi yapacak." şeklinde ifade edildi.The Land of Legends Theme Park'ta gerçekleştirilecek defilede Paris Hilton'a eşlik edecek ünlü mankenlerin çeşitli markaların sonbahar ve kış koleksiyonlarından oluşan dörder ayrı kıyafet sergileyeceğinin altı çizildi.