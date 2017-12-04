Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Dünya Şampiyonu oldu

Milli paralimpik yüzücüsü Beytullah Eroğlu, Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Spor - 04.12.2017 19:00

Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu 50 metre kelebekte dünya şampiyonu oldu.



Meksika'nın Mexico City kentinde 29 Kasım'da başlayan ve 8 Aralık'ta sona erecek olan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Beytullah Eroğlu büyük bir başarıya imza atarak altın madalyaya uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan Beytullah Eroğlu, 50 metre kelebekte 38,35 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. Uysal, "Dünya Engelliler gününde sporcumuz Beytullah Eroğlu büyük bir başarı göstererek hepimizi mutlu etti. Meksika'da yapılan Paralimpik Dünya yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden sporcumuzun 50 metre kelebekte dünya şampiyonu olmasından gururlandık. Belediyemizin bir sporcusu olarak bayrağımızı dalgalandıran Eroğlu kardeşimizi canı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.



100 METRE SERBEST STİLDE DÜNYA 4.'SÜ OLDU

Milli sporcu Beytullah Eroğlu, devam eden yarışlarda 100 metre serbestte ise dünya 4.'sü olma başarısı göstermişti. Beytullah, 50 metre sırtüstü ve 200 metrede madalya mücadelesi verecek.



DHA

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