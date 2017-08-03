Özlem Yıldız'ın deniz sefası!

Magazin - 04 Ağustos 2017 06:00

Bodrum’da tatil yapan Özlem Yıldız, önceki gün Akyarlar’da görüntülendi. Bir süre tek başına yüzen Yıldız, deniz sefasının ardından sudan çıkıp arkadaşlarının yanına gitti. Bir arkadaşının sırtındaki kanat dövmesini çok beğenen Yıldız, dövmenin fotoğrafını çekti.Kaynak: hurriyet.com.tr