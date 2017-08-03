Özlem Yıldız'ın deniz sefası!

Önceki gün Akyarlar’da görüntülenen Özlem Yıldız, deniz sefası yaptı.

Magazin - 04 Ağustos 2017 06:00
Özlem Yıldız'ın deniz sefası!
Bodrum’da tatil yapan Özlem Yıldız, önceki gün Akyarlar’da görüntülendi. Bir süre tek başına yüzen Yıldız, deniz sefasının ardından sudan çıkıp arkadaşlarının yanına gitti. Bir arkadaşının sırtındaki kanat dövmesini çok beğenen Yıldız, dövmenin fotoğrafını çekti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Özlem Yıldız, Akyarlar

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