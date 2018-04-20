Özlem Yıldız evliliğe yeşil ışık yaktı!
Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda bir Avm'de alışveriş çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin - 20.04.2018 21:00
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, 2013 yılında 8 yıl evli kaldığı Sinan Serter'den boşanmıştı. Evliliğinden 10 yaşında Demir adından bir oğlu olan Yıldız, eski eşiyle Demir için görüşmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir Avm'den çıkarken görüntülenen Özlem Yıldız, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Ünlü sunucu, "İkinci kez evlenir misiniz?" sorusuna, "Allah bilir kader. Olsun diye mücadele etmem ama önüme bir kısmet çıkarsa neden olmasın" diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.
Özlem Yıldız: Kimsenin utandığı yok!
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