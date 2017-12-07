Özlem Süer'in mücevherli koleksiyonu

Moda - 07.12.2017 15:59

koleksiyonun en artistik parçalarının “artwork” olarak sergilendiği ve koleksiyonların en ihtişamlı parçalarının performatif bir şekilde sunulduğu geccegibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.2015 ve 2016 Miss Turkey kraliçelerive’nun da podyumda yürüdüğü geccede modeller ve gelinlikler,mücevherleriyle göz kamaştırdı.İstanbul’un tarihiyle ön plana çıkan bölgelerinden biri olan Pera’nın ruhuna ve ihtişamına şahit olduğumuz Pera Palace’ın geçmiş ve gelecek arasındaki bağlarından yola çıkarak hazırlanan, rastlantıların yoğunlaştığı, zamanın hızla aktığı anlardan yola çıktığının altını çizen, “Blanche de Pera” koleksiyonlarında olayların herhangi bir bilgiye, isteğe, kurala ya da kararlaştırılmış belirli bir sebebe dayanmaksızın gerçekleşiyor ve beklenmedik, birbirinden bağımsız paralellerde gelişen olaylar, natürel fütürist dokunuşlarla koleksiyonda yer aldı. Anların romantizmi, duygu geçişlerinin sadeliklerinin kumaş, aksesuar ve nakışlarda form bulması, koleksiyonun artistik dokusunun sartoryal etkilerini güçlendiriyor” dedi., “Derin V yakalar, kat kat etekler, dantel üstler, transparan nakışlar, el yapımı dantel detaylar yalın tasarımlarla bir araya gelip yeni formlar oluşturarak planların yapı bozumuna uğratıldığı gündelik hayatımızdaki değişime bir gönderme yapıyorum. Vücudu saran bohem gelinliklerin el yapımı aksesuarlar ile zenginleşmesiyle doğayı ve zamanı yakalamayı amaçladım. Dantel kollar, kuş tüyleri, özel çiçekler, spagetti askılar, kat kat iç içe geçmiş dantellerle, oturumlu sırt dekolteli romantik gelinlikler tek bir tarzdan öte ampir bir dokuya bürünüyor” diye konuştu.