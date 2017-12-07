Özlem Süer'in mücevherli koleksiyonu

Özlem Süer, Atasay mücevherleriyle taçlandırdığı “Blanche de Pera” koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı!
“Blanche de Pera” koleksiyonun en artistik parçalarının “artwork” olarak sergilendiği ve koleksiyonların en ihtişamlı parçalarının performatif bir şekilde sunulduğu gecce Atasay Kamer, Ayşegül Hotiç, Begüm Kütük, Bianca Somer, Burcu Güneş, Güneş Eren, Koray Aksu, Niran Hürel, Merve Ata Arslan, Müge Sırmabıyık, Evrim Kırmızıtaş & Ömer Faruk Başaran, Özlem & Murat Güsar, Şebnem Özinal, Reha Arar & Sevgi Turan gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.
2015 ve 2016 Miss Turkey kraliçeleri Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu’nun da podyumda yürüdüğü geccede modeller ve gelinlikler, Atasay mücevherleriyle göz kamaştırdı.
İstanbul’un tarihiyle ön plana çıkan bölgelerinden biri olan Pera’nın ruhuna ve ihtişamına şahit olduğumuz Pera Palace’ın geçmiş ve gelecek arasındaki bağlarından yola çıkarak hazırlanan, rastlantıların yoğunlaştığı, zamanın hızla aktığı anlardan yola çıktığının altını çizen Özlem Süer, “Blanche de Pera” koleksiyonlarında olayların herhangi bir bilgiye, isteğe, kurala ya da kararlaştırılmış belirli bir sebebe dayanmaksızın gerçekleşiyor ve beklenmedik, birbirinden bağımsız paralellerde gelişen olaylar, natürel fütürist dokunuşlarla koleksiyonda yer aldı. Anların romantizmi, duygu geçişlerinin sadeliklerinin kumaş, aksesuar ve nakışlarda form bulması, koleksiyonun artistik dokusunun sartoryal etkilerini güçlendiriyor” dedi.
Özlem Süer, “Derin V yakalar, kat kat etekler, dantel üstler, transparan nakışlar, el yapımı dantel detaylar yalın tasarımlarla bir araya gelip yeni formlar oluşturarak planların yapı bozumuna uğratıldığı gündelik hayatımızdaki değişime bir gönderme yapıyorum. Vücudu saran bohem gelinliklerin el yapımı aksesuarlar ile zenginleşmesiyle doğayı ve zamanı yakalamayı amaçladım. Dantel kollar, kuş tüyleri, özel çiçekler, spagetti askılar, kat kat iç içe geçmiş dantellerle, oturumlu sırt dekolteli romantik gelinlikler tek bir tarzdan öte ampir bir dokuya bürünüyor” diye konuştu.
Özlem Süer'in mücevherli koleksiyonu
Özlem Süer tüm dünyada büyük ilgi gören, Pera Palace ilhamıyla ortaya çıkan “Blanche de Pera” koleksiyonlarının Londra’da başlayan, Paris ve Milano’yu takip eden sunum rotasının son ayağını 6 Aralık’ta Pera Palace Hotel’de çok özel bir davetle gerçekleştirdi. Atasay’ın dünya mücevher modasıyla uyumlu pırlanta tasarımları ise göz alıcı ihtişamları ile bu özel geccede gelinliklere eşlik etti.Moda - 07.12.2017 15:59
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: özlem süer, defile, atasay