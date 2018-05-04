Özlem Ada Şahin, ateş püskürdü!

Mevlitte mini giydi, olay oldu!

İşte Arya bebek!

Berkay ile manken Özlem Ada Şahin 30 Ağustos 2016'da nikah masasına oturmuştu. Geçen Temmuz ayında kızı Arya'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde kızı için mevlit okuttu.Özlem Ada Şahin, kızı Arya için okuttuğu mevlitte giydiği mini elbise yüzünden binlerce olumsuz eleştiri aldı.Şahin'e bir takipçisinden "Rabbim bide bunlara çocuk veriyor" yorumu geldi. Berkay'ın eşi yorum yapan takipçisine ateş püskürdü.Özlem Ada Şahin takipisine şu yanıtı verdi: "Allah da sana şu söylediğinin aynısının bin katını versin. Pis kalpli, annesin bir de terbiyesiz. Sen biliyor musun Kur'an okunurken ne giydim, ne yaptım? Senin o yorum yazan parmaklarını koparırım! Senin yaptığın şu yorum, benim giydiğimden de günah. Allah çocuğunu korusun senin gibi anadan bence! Sen kimsin ki Rabbimizi sorguluyorsun? Seni bulursam çok kötü yaparım Hadsiz! Haddini bil! Özür dile."