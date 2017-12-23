Genellikle dönemsel bir geçiş yaşayan bayanlarda daha çok rastladığımız renkli saçlar, ruhta karmaşayı sembolize ediyor. Dönem dönem değişen saç renkleri hep bir geçiş mevsimine denk geliyor. On sekizli yaşlarda ve otuzlu yaşlarda tercih edilen bu renkler, kişiyi aykırı gösterirken, özgürlüğü de ortaya koyuyor. Zaman zaman yeşil, beyaz ve en çok da mor renklere rastladığımız saç modelleri moda olmaya ihtiyaç duymuyor. Her yaşta ruhta çeşitliliği sunuyor ve renkli saç kullanan bayanlar daha ilgi çekici görünüyorlar.
YAZI: KAMURAN AKDEMİR
Özgürlüğünü yansıt!
Moda bir nevi özgürlüğünü yansıtmak gibi bir şey aslında. Her ne kadar gündeme sadık kalınsa da aykırılık da her daim modanın önüne geçebiliyor. Tarz ve farklı olmak cesur bir tercih olduğunda renkli saç kullanan bayanlar da; daha iddialı, cesur ve cazibeli olmanın yanı sıra çok da feminen bir görüntü sergileyebiliyorlar.Moda - 23.12.2017 15:43
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