Özgü Namal'ın köy hayatı!

Magazin - 29.06.2018 12:14

Özgü Namal iki çocuğuyla ilk kez görüntülendi!

Özgü Namal geri dönüyor!

Serdar Oral ile birlikte olduktan sonra oyunculuğu bırakan, iki çocuğunu da evinde dünyaya getiren Özgü Namal, aylar sonra ilk kez çiftliğinin önünde görüntülendi.4 yıldır birlikte olan Özgü Namal ve Serdar Oral, Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten 'Nefes' ve 'Elem Su' adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde doğal bir yaşam sürüyor.İkili, birlikte evlerine girdikten kısa süre sonra, çocuklarının bakıcıları ve bir kurt köpeği eşliğinde dışarı çıkıp ormanda gezinti yaptı.Çiftlik evini 10 yıllığına kiralayan Serdar Oral’ın, 7 dönümlük araziyi de 1.4 milyon liraya satın aldığı öğrenildi. Özgü Namal, iki çocuk bakıcısı ve bir çalışanın bulunduğu evinin bahçesinde kümeste tavuk da besliyor. Çift, doğanın güzelliklerinden yararlanmaları için arazilerini kampçılara da açıyorlar.