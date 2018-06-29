Özgü Namal'ın köy hayatı!

Serdar Oral’la aşk yaşamaya başladıktan sonra oyunculuktan ve şehir hayatından vazgeçen Özgü Namal, Köyceğiz’deki çiftliğine girerken objektiflere yakalandı.

Magazin - 29.06.2018 12:14
Özgü Namal'ın köy hayatı!
Serdar Oral ile birlikte olduktan sonra oyunculuğu bırakan, iki çocuğunu da evinde dünyaya getiren Özgü Namal, aylar sonra ilk kez çiftliğinin önünde görüntülendi.

4 yıldır birlikte olan Özgü Namal ve Serdar Oral, Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten 'Nefes' ve 'Elem Su' adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde doğal bir yaşam sürüyor.

İkili, birlikte evlerine girdikten kısa süre sonra, çocuklarının bakıcıları ve bir kurt köpeği eşliğinde dışarı çıkıp ormanda gezinti yaptı.

Özgü Namal iki çocuğuyla ilk kez görüntülendi!

Özgü Namal iki çocuğuyla ilk kez görüntülendi!



Çiftlik evini 10 yıllığına kiralayan Serdar Oral’ın, 7 dönümlük araziyi de 1.4 milyon liraya satın aldığı öğrenildi. Özgü Namal, iki çocuk bakıcısı ve bir çalışanın bulunduğu evinin bahçesinde kümeste tavuk da besliyor. Çift, doğanın güzelliklerinden yararlanmaları için arazilerini kampçılara da açıyorlar.

Özgü Namal geri dönüyor!

Özgü Namal geri dönüyor!
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Bağlantılar: Özgü Namal, Serdar Oral

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