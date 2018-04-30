Özge Ulusoy'dan samimi cevaplar!

Magazin - 30.04.2018 19:00

Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt

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Bir hayranı Özge Ulusoy'a, "Victoria's Secret defilesinde neden bir Türk manken göremiyoruz" diye sorunca Ulusoy, "Türk modellerin Victoria's Secret defilesine çıkmak için hiçbir eksiği yok. Sadece marka ya da oradaki ajanslarla yeterli bağlantılar yoktur" diye cevap verdi.Mankenlik ve sunuculuktan kazandığını emlağa yatırdığını dile getiren Özge Ulusoy, "Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum" dedi.Güzellik sırlarını da paylaşan Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2.5 litre su içmek ve erken uyumak" sözleriyle hanımlara bol bol su içmelerini tavsiye etti.Uzun zamandır aşk hayatında kimse olmayan Özge Ulusoy, "Şu an yalnızlık benim için çok mutluluk verici Aslında yalnız da değilim... Çok tatlı bir arkadaş grubum var, ailem yanımda. Bu benim tercihim ve bir süre daha böyle devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.