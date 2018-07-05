Özge Ulusoy: "Birden çok aşk mümkün!"

Magazin - 05.07.2018 09:50

Özge Ulusoy'dan frikik önlemi!

Özge Ulusoy'dan 'yampirik' şakası!

Bir dergiye kapak olan Özge Ulusoy, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Vicdanlı, kendine güvenli, espirili ve kültürlü erkekleri güçlü bulduğunu belirten Ulusoy, “Aşk şu sıralar hayatımın uzağında” sözlerini dile getirdi. Ünlü manken ve sunucu, “Birden fazla aşk mümkün mü?” sorusunu ise “Kesinlikle mümkün, insan zamanla değişiyor böylece aşkın anlamı da değişiyor” diye yanıtladı.