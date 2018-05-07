Özge Özpirinçci'nin yeğenine cinsel istismar!

Magazin - 07.05.2018 09:49

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, resmi Twitter hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıkladı. Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra bakıcının kaçtığını sosyal medyadan duyurdu.Özpirinçci, kaçan bakıcının bulunması için fotoğrafını paylaşarak Twitter kullanıcılarından yardım istedi.İşte Özge Özpirinçci'nin Twitter'dan yaptığı o açıklama: